Стало известно, что ждет водителя, спровоцировавшего ДТП в Кривом Роге

За рулем "Мазды", которая и спровоцировала аварию, находился 67-летний мужчина.
Сегодня будут хоронить большинство погибших в кровавом ДТП в Кривом Роге. Организацию похорон взяло на себя металлургическое предприятие, где они работали.
В городе объявлен траур: приспущены государственные флаги на госучреждениях и органах местного самоуправления, все развлекательные мероприятия отменены.
14 пострадавших до сих пор остаются в больнице, один человек в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Медики на данный момент прогнозов не дают.
Полиция официально опровергла слухи, что за рулем "Мазды", которая и спровоцировала ДТП, находился парень или его девушка. По их словам, легковушкой управлял 67-летний мужчина. Сейчас он в больнице под конвоем.
Водителю грозит до 10 лет за решеткой.
Напомним, 17 апреля утром в Кривом Роге на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием иномарки, маршрутного такси и автобуса.
Позднее стали известны имена погибших в данном ДТП.
После трагедии в Кривом Роге Кабмин поручил рассмотреть отмену желтого сигнала светофора. Правительство изучает целесообразность нововведения на украинских дорогах.
Читайте также:
"Будто атомная бомба рухнула". Очевидцы рассказали о жутком ДТП в Кривом Роге
Остались жена и трое детей. Стали известны подробности об одном из погибших в ДТП в Кривом Роге