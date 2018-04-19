Стало известно, что ждет водителя, спровоцировавшего ДТП в Кривом Роге

Сегодня будут хоронить большинство погибших в кровавом ДТП в Кривом Роге. Организацию похорон взяло на себя металлургическое предприятие, где они работали.

В городе объявлен траур: приспущены государственные флаги на госучреждениях и органах местного самоуправления, все развлекательные мероприятия отменены.

14 пострадавших до сих пор остаются в больнице, один человек в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Медики на данный момент прогнозов не дают.

Полиция официально опровергла слухи, что за рулем "Мазды", которая и спровоцировала ДТП, находился парень или его девушка. По их словам, легковушкой управлял 67-летний мужчина. Сейчас он в больнице под конвоем.

Водителю грозит до 10 лет за решеткой.

Напомним, 17 апреля утром в Кривом Роге на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием иномарки, маршрутного такси и автобуса.