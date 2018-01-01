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Стрельба в техасской школе: ученики-убийцы запаслись еще и взрывчаткой

Сегодня, 20:50

Взрывные устройства обнаружили как в самой школе, так и поблизости.

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В школе в Санта-Фе нашли еще и взрывчатку. @KHOU
В школе в Санта-Фе, где 18 мая застрелили, по разным данным, от 8 до 10 человек, полиция нашла несколько взрывных устройств.

Взрывчатку обнаружили как в самой школе, так и поблизости, пишет CNN со ссылкой на представителя полиции.

Associated Press называет находки "возможными взрывными устройствами".

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twitter.com/AP

Сначала сообщалось, что злоумышленник один, однако позднее СМИ уточнили, что задержаны два человека. Причем оба они, по предварительным данным, являются учениками школы.

Это второе массовое убийство в американской школе в 2018 году. Напомним, ранее жертвами стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд во Флориде стали 17 человек.

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Теги:  
США, Техас, стрельба, погибшие, взрывчатка
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