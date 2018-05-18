Стрельба в техасской школе: ученики-убийцы запаслись еще и взрывчаткой

В школе в Санта-Фе, где 18 мая застрелили, по разным данным, от 8 до 10 человек, полиция нашла несколько взрывных устройств.

Взрывчатку обнаружили как в самой школе, так и поблизости, пишет CNN со ссылкой на представителя полиции.

Associated Press называет находки "возможными взрывными устройствами".

Сначала сообщалось, что злоумышленник один, однако позднее СМИ уточнили, что задержаны два человека. Причем оба они, по предварительным данным, являются учениками школы.

Это второе массовое убийство в американской школе в 2018 году. Напомним, ранее жертвами стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд во Флориде стали 17 человек.