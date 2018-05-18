В США злоумышленник устроил стрельбу в школе, есть жертвы

В американском городе Санта-Фе, в штате Техас, вооруженный злоумышленник проник в школу и открыл стрельбу в одном из классов.

В результате инцидента погибли восемь человек, пострадал полицейский, сообщает местный телеканал KHOU11.

Телекомпания ABC со ссылкой на администрацию школы сообщила, что стрелявший задержан. По данным ABC13, напавший является учеником школы. О его мотивах не сообщается.

Напомним, жертвами стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленд во Флориде стали 17 человек.