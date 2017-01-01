Убийца Ноздровской изобличен — журналист

Подозреваемый сознался в совершении преступления под давлением доказательств, отметил Муждабаев.

Подозреваемый в убийстве юристки сознался в содеянном, узнал журналист 24 канал

В воскресенье, 7 января, подозреваемый в убийстве юристки Ирины Ноздровской сознался в совершении преступления, написал в Facebook заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев, ссылаясь на людей, осведомленных о ходе следствия.

По его словам, "убийца изобличен", им оказался близкий родственник преступника, сбившего на авто сестру женщины (Светлана Сапатинская — Ред.) и затем благодаря упорству Ноздровской приговоренного к уголовному наказанию (в совершении ДТП обвиняли Дмитрия Россошанского, его дядя возглавлял Вышгородский суд — Ред.).

"Как мне рассказали, подозреваемый сознался в убийстве вчера вечером под давлением доказательств, собранных оперативной следственной группой Нацполиции в течение последних дней. Полицейские работали без выходных. Не могу утверждать, что эта информация стопроцентно верна, поскольку проверить ее из нескольких источников у меня нет возможности", — добавил замгендиректора.

Напомним, Ирина Ноздровская исчезла около 16 часов 29 декабря, 1 января у села Демидов в реке нашли ее тело. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, женщина умерла от нанесенных колото-резаных ран. Полиция отрабатывает четыре версии убийства.

Заместитель шеф-редактора одного из интернет-изданий Анна Молчанова писала, что юристка "последние несколько лет самоотверженно занималась делом о гибели своей родной сестры, которую сбил водитель-наркоман — племянник председателя суда, благодаря ее невероятным усилиям преступник оказался за решеткой". Журналистка утверждала, что женщине "постоянного угрожали родственники и друзья преступника, по этим фактам были открыты уголовные производства".