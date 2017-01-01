Угрожал подорвать всех. На Житомирщине копы задержали неадекватного пассажира автобуса

Злоумышленник оказался жителем Киева, отметили в полиции.

Действия злоумышленника признали хулиганством zt.npu.gov.ua

В ночь на вторник, 2 января, возле села Молодежное Пулинского района Житомирской области правоохранители задержали пьяного неадекватного парня, который в рейсовом автобусе международного сообщения угрожал подорвать всех.

Злоумышленником оказался 21-летний житель Киева, у него был при себе муляж гранаты РГД-5, говорится на сайте ГУ Нацполиции в регионе.

"Мы выяснили, что мужчина сел в салон транспортного средства, следовавшего в столицу, во Львове и уже через час-другой начал приставать к другим пассажирам и водителям", — сказал начальник Пулинского отделения полиции Виктор Лысюк.

У хулигана был предмет, внешне похожий на гранату, когда он начал угрожать подорвать всех, водитель остановил автобус и попросил людей выйти из салона в целях безопасности.

Действия злоумышленника признали хулиганством zt.npu.gov.ua

Потом полицейские задержали неадекватного парня. "Во время его освидетельствование зафиксировано состояние опьянения — 1,7 промилле", — добавил Лысюк. Начато уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Одессе пьяный водитель на иномарке разбил витрину и пытался заехать в супермаркет, а потом нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ. Узнать больше об инциденте можно здесь.