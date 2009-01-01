Уничтожены "мотострелки" и "морпехи". Эксперт рассказал о новых потерях ЛДНР

На Донбассе противник чаще применял тяжелое вооружение, отметил Тымчук.

Могилы боевиков, иллюстрация vlada.io/

На Донбассе с 24 по 30 октября были уничтожены пять членов "мотострелковых" незаконных вооруженных формирований первого и второго "армейских корпусов" —соответственно — и два "морпеха" первой "республики".

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По его данным, в период с 25 по 31 число противник чаще использовал запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружения.

Военный эксперт утверждает, что подтвержденные потери врага составляют:

Первый "армейский корпус" — 9 ошмсп мп (отдельный штурмовой мотострелковый полк морской пехоты — Ред.) (Новоазовск) — два боевика, 3 омсбр (отдельная мотострелковая бригада — Ред.) (Горловка) — один, 100 и 11 омсбр (Донецк) – по одному;

Второй "армейский корпус" — 2 омсбр (Луганск) — один террорист и 7 омсбр (Брянка) — также один.

Ранее спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко говорил, что за прошлую неделю (23-29 октября) на востоке Украины были уничтожены 12 боевиков, 24 — ранены.