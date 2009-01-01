В Днепре накрыли хакеров, которых координировали из России, опубликованы фото

Во время обысков правоохранители изъяли специализированное телекоммуникационное оборудование, используемое хакерами.
Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.
Сообщается, что деятельность группы хакеров координировалась со стороны Российской Федерации.
"Злоумышленники получали доступ к счетам клиентов иностранных и отечественных банковских учреждений и подделывали платежные карты. Также они получали несанкционированный доступ к учетным записям социальных сетей и электронным почтовым ящикам, сведения из которых использовались для мошеннических действий", — говорится в сообщении.
Во время обысков правоохранители изъяли специализированное телекоммуникационное оборудование, используемое хакерами, персональные компьютеры и средства связи, много магнитных карточек с данными о банковских счетах клиентов, а также программное обеспечение.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия по установлению клиентов банков, пострадавших от действий хакеров.
Напомним, ранее хакер разоблачил грязные методы российского шантажа.
Фото: СБУ.