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В "ДНР" совершили покушение на "министра обороны", фото

Сегодня, 20:48

Здание "министерства обороны" обстреляли из гранатомета.

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Владимир Кононов в результате инцидента не пострадал Фото:РИА Новости
В "ДНР" 1 февраля около 19:30 неизвестные с расстояния 50-70 метров расстреляли здание так называемого "министерства обороны" самопровозглашенной республики.

В помещении в момент инцидента находился "министр обороны" Владимир Кононов, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

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О пострадавших не сообщается Фото: WarGonzo

По сообщению очевидцев, выстрел был направлен в окно. Пострадали первый и третий этажи здания. Как позже стало известно, в результате обстрела Кононов, с которым уже связывались по телефону, и другие чиновники не пострадали.

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Гранатомет нашли неподалеку от здания Фото: WarGonzo

Гранатомет, из которого были совершены выстрелы, найден около здания обстрелянного ведомства.

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Из гранатомета попали в окно Фото: WarGonzo

Как ранее сообщалось, главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник в Донецке договорился с главарем террористов "ДНР" Александром Захарченко о "создании единого таможенного пространства".

 
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