В Киеве парень на джипе Hummer сбил насмерть ребенка: фото, видео

ДТП произошло в центре столицы Украины.

В столице Украины на бульваре Леси Украинки парень, находящийся за рулем внедорожника класса "люкс" Hummer на пешеходном переходе сбил насмерть восьмилетнюю девочку и пытался скрыться c места ДТП.

Соответствующее сообщение было опубликовано на портале "Киев Оперативный".

"Водитель автомобиля Hummer с номером 8888 сбил девочку прямо на пешеходном переходе и скрылся. Его догнали и задержали патрульные полицейские. Девочку пытались реанимировать, но она умерла, не приходя в сознание", − говорится в тексте.

Согласно информации, имеющейся в распоряжении журналистов портала, за рулем внедорожника был экс-боксер, а ныне - коммерсант Кирилл Островский (1995 года рождения).

Во время задержания полицейскими молодой человек сопротивлялся, изрыгал из себя ругательства и восклицал: "Беспередел!". Когда правоохранители усадили его в машину патрульной полиции, то он сказал, что якобы даже и не пытался избежать ответственности и спросил о состоянии сбитой девочки.

"Дайте мне связаться с юристами, я не ухожу от ответственности, кто знает, что с девочкой? Не надо меня снимать!" - кричал водитель Hummer.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в жутком ДТП на трассе "Киев-Харьков" погибли двое людей.

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