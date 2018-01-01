В Киеве у моста из Днепра достали тело женщины, фото с места происшествия

Погибшую передали правоохранительным органам, отметили в ГСЧС.

В Киеве из Днепра достали тело женщины facebook.com/ochevidets112

В среду, 11 апреля, днем в Киеве возле моста Патона из реки Днепр достали тело женщины , правоохранители выясняют обстоятельства гибели человека.

Тело находилось в четырех метрах от берега на поверхности воды, говорится на сайте Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в столице.

"… в 13:06 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС... поступило сообщение о том, что возле моста Патона в акватории реки Днепр находится тело утопленника", — отметили в ведомстве.

Позже сотрудники госслужбы с помощью спасательной веревки достали погибшую и передали правоохранительным органам.

В Киеве из Днепра достали тело женщины facebook.com/ochevidets112

Напомним, 11 апреля в Харькове под мостом на площади Файербаха нашли мешок, в котором находилось тело мужчины, в одежде были документы. Погибшим оказался местный житель, 1967 года рождения.