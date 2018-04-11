В Харькове в мешке нашли тело мужчины, фото с места происшествия

В областном центре найден мертвым местный житель.
Погибшим оказался местный житель, 1967 года рождения, говорится на странице полиции Харьковщины в Facebook.
Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Тело направлено на вскрытие для установления причин смерти.
Напомним, 18 марта в селе Давыдовка Сторожинецкого района Черновицкой области в снегу нашли мертвым бывшего депутата местного сельского совета семи созывов. Узнать больше об инциденте можно здесь.