В Кривом Роге водитель-нарушитель задушил себя ремнем

Мужчина, который вел грузовик, покончил с собой после того, как его остановили копы.
Во время составления правоохранителями постановления об административном правонарушении, мужчина в салоне машины покончил с собой — задушил себя ремнем, говорится на странице патрульной полиции города в Facebook.
"… у патрульных возникло подозрение, что удостоверение на право управления транспортным средством является ненастоящим и имеет признаки подделки, в связи с чем на место была вызвана СОГ (следственно-оперативная группа — Ред.)", — добавили в ведомстве.
По его данным, "во время рассмотрения дела водитель заметно нервничал и неоднократно просил его отпустить, но получил отказ и был предупрежден об уголовной ответственности за предложение или обещание предоставления неправомерной выгоды".
Потом копы отправились в патрульный автомобиль для составления постановления об административном правонарушении. "Когда полицейские подошли к грузовику, чтобы ознакомить водителя с административными материалами, обнаружили, что последний закрылся. Заглянув в салон, заметили, что у водителя отсутствуют признаки жизни, а вокруг шеи обмотан ремень", — отмечается в сообщении.
Полицейские немедленно вызвали скорую помощь и разбили боковое стекло грузовика, однако спасти водителя не удалось, — приехавшие медики констатировали его смерть.
Напомним, 22 января в Бердянске Запорожской области "криминогенный элемент" взорвал гранату и погиб, трое сотрудников полиции получили тяжелые осколочные ранения. Боеприпас применил ранее судимый житель города, 1987 года рождения.