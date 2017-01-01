В Кривом Роге водитель-нарушитель задушил себя ремнем

Мужчина, который вел грузовик, покончил с собой после того, как его остановили копы.

В Кривом Роге водитель-нарушитель покончил с собой Скриншот

В понедельник днем, 22 января, в Кривом Роге Днепропетровской области полицейские остановили грузовой автомобиль, водитель которого нарушил правило дорожного движения, позже выяснилось, что шофер был лишен права управлять транспортным средством.

Во время составления правоохранителями постановления об административном правонарушении, мужчина в салоне машины покончил с собой — задушил себя ремнем, говорится на странице патрульной полиции города в Facebook.

"… у патрульных возникло подозрение, что удостоверение на право управления транспортным средством является ненастоящим и имеет признаки подделки, в связи с чем на место была вызвана СОГ (следственно-оперативная группа — Ред.)", — добавили в ведомстве.

По его данным, "во время рассмотрения дела водитель заметно нервничал и неоднократно просил его отпустить, но получил отказ и был предупрежден об уголовной ответственности за предложение или обещание предоставления неправомерной выгоды".

Потом копы отправились в патрульный автомобиль для составления постановления об административном правонарушении. "Когда полицейские подошли к грузовику, чтобы ознакомить водителя с административными материалами, обнаружили, что последний закрылся. Заглянув в салон, заметили, что у водителя отсутствуют признаки жизни, а вокруг шеи обмотан ремень", — отмечается в сообщении.

Полицейские немедленно вызвали скорую помощь и разбили боковое стекло грузовика, однако спасти водителя не удалось, — приехавшие медики констатировали его смерть.

Напомним, 22 января в Бердянске Запорожской области "криминогенный элемент" взорвал гранату и погиб, трое сотрудников полиции получили тяжелые осколочные ранения. Боеприпас применил ранее судимый житель города, 1987 года рождения.