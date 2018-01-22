В Бердянске "криминогенный элемент" взорвал гранату и погиб: тяжело ранены три копа

В понедельник утром, 22 января, в Бердянске Запорожской области "криминогенный элемент" взорвал гранату и погиб, пострадали трое полицейских.

Правоохранители получили тяжелые осколочные ранения, медики борются за их жизни, написал глава Нацполиции Сергей Князев на своей странице в Facebook.

"Сегодня после 9 часов утра в Бердянске Запорожской области трое сотрудников уголовного розыска проводили оперативно-розыскные мероприятия в отношении криминогенного элемента. Во время отработки адреса злоумышленник использовал гранату и погиб", — отметил он.

Напомним, 19 января в Одессе на ул. Новосельского Валентин Дорошенко застрелил своего сообщника и открыл огонь по полицейским — трое были ранены, один из них скончался в больнице. Злоумышленника застрелили копы.

В квартире, в которой прятался Дорошенко, задержали двух ранее судимых граждан. На месте происшествия правоохранители обнаружили огнестрельное переработанное атипическое оружие, а также миницех по его изготовлению. В сумке, которая находилась на теле убитого стрелка, обнаружены четыре осколочные гранаты.