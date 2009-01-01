В Луцке на взятке попался подполковник СБУ: обещал "отмазать" от армии местного жителя

Подполковник СБУ через посредника из Службы внешней разведки требовал полторы тысячи долларов от местного жителя.

В Луцке на взятке попался подполковник СБУ Пресс-центр СБУ

Волынской области сотрудники Управления внутренней безопасности СБУ совместно с военной прокуратурой и Нацполицией разоблачили на взятке сотрудника СБУ.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Правоохранители задокументировали, что подполковник СБУ через посредника из Службы внешней разведки требовал полторы тысячи долларов от местного жителя. За такую сумму злоумышленник обещал повлиять на принятие решения должностными лицами Луцкого объединенного городского военного комиссариата по отводу от призыва на срочную службу.

Сотрудники спецслужбы задержали обоих злоумышленников в Луцке во время получения второй части взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Пресс-центр СБУ

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области на взятке попался депутат-"радикал".

Фото: СБУ.