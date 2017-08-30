Вымогал 70 тысяч долларов. В Киевской области на взятке попался депутат-"радикал"

В Киевской области председатель земельной комиссии Фастовского городского совета уличен в вымогательстве 70 тысяч долларов США взятки.

Об этом пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, "Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, при оперативном сопровождении Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством)".

Как сообщила Сарган, досудебным расследованием установлено, что "депутат Фастовского городского совета, председатель местного отделения политической партии "Радикальная партия О.Ляшко", председатель земельной комиссии Фастовского городского совета требовал у главы религиозной организации неправомерную выгоду в размере 70 тыс. долларов США за принятие положительного решения городским советом и подчиненной ему земельной комиссией о выделении в аренду религиозной организации территории кладбища площадью 1,5 га".

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения части неправомерной выгоды в сумме 15 тыс. долларов.

Сарган добавила, что проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств уголовного преступления, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что на взятке в 250 тысяч попался глава сельсовета Киевщины.

Фото: Фейсбук Л.Сарган.