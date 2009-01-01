В Одессе арестованный убил сотрудницу СИЗО

Преступление совершено на территории следственного изолятора, злоумышленник задержан.

Найдено орудие убийства facebook.com/gunp.odessa

В четверг, 17 августа, в Одессе на территорииарестованный убил и расчленил сотрудницу учреждения.

Об этом говорится на странице полиции Одесской области в Facebook.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник задержан, найдено орудие убийства.

Задержанный злоумышленник facebook.com/gunp.odessa

Позже правоохранители задержали злоумышленника — им оказался 39-летний арестованный, который находился в следственном изоляторе. Он уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, в Киевской области ранее судимый мужчина нанес десять ударов молотком женщине, которая подобрала его на вокзале и обеспечила оплачиваемой работой, после чего завладел ее автомобилем и обокрал дом.

Фото: facebook.com/gunp.odessa