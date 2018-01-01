"В роли миротворца". На Киевщине участник АТО открыл пальбу из наградного пистолета

Для того, чтобы утихомирить уже самого "миротворца" понадобился полицейский патруль.
Соответствующее сообщение в четверг, 3 мая, опубликовали представители полиции в Главке Нацполиции по региону.
"В центре города Обухов под Киевом, на остановке общественного транспорта возник конфликт с участием перевозчиков. Чтобы унять толпу, участник АТО, находившийся в салоне маршрутки, вынул наградное оружие и выстрелил вверх", - говорится в тексте.
По словам полицейских, на место инцидента быстро прибыл наряд патрульных, утихомиривших и обезоруживших мужчину.
"Чтобы обезоружить мужчину, полицейским пришлось применить оружие и произвести предупредительный выстрел вверх из автомата", − сообщили в отделе коммуникации.
Напомним, под Киевом бывший боец АТО устроил пальбу из автомата и швыряние гранат.
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