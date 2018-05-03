"В роли миротворца". На Киевщине участник АТО открыл пальбу из наградного пистолета

В городе Обухов, что на Киевщине, на остановке общественного транспорта во время ссоры и конфликта, вспыхнувшего между перевозчиками, участник АТО начал стрельбу из наградного оружия – "в воздух, чтобы успокоить толпу".

Соответствующее сообщение в четверг, 3 мая, опубликовали представители полиции в Главке Нацполиции по региону.

"В центре города Обухов под Киевом, на остановке общественного транспорта возник конфликт с участием перевозчиков. Чтобы унять толпу, участник АТО, находившийся в салоне маршрутки, вынул наградное оружие и выстрелил вверх", - говорится в тексте.

По словам полицейских, на место инцидента быстро прибыл наряд патрульных, утихомиривших и обезоруживших мужчину.

"Чтобы обезоружить мужчину, полицейским пришлось применить оружие и произвести предупредительный выстрел вверх из автомата", − сообщили в отделе коммуникации.

Напомним, под Киевом бывший боец АТО устроил пальбу из автомата и швыряние гранат.