Под Киевом бывший боец АТО устроил стрельбу из автомата, бросал гранаты: фото

В понедельник вечером, 19 февраля, в селе Залесье (находится под Киевом) пьяный местный житель — бывший боец антитеррористической операции на Донбассе — во дворе дома устроил стрельбу по людям из автомата и бросил гранаты в сторону своих соседей.

В результате взрывов пострадали два человека, их с разными телесными повреждениями доставили в больницу, злоумышленника задержали правоохранители, говорится на сайте Национальной полиции.

"Во дворе по месту жительства мужчина в состоянии алкогольного опьянения из автоматического оружия устроил стрельбу и бросил гранаты в сторону своих соседей...", — отметили в ведомстве.

"Во время задержания вооруженный мужчина угрожал убийством двум сотрудникам. Сначала он бросил гранату и осуществил несколько прицельных выстрелов в сторону правоохранителей, после чего пытался завладеть служебным автомобилем и скрыться с места происшествия", — заявил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов.

"Однако ему это не удалось — правоохранители применили к правонарушителю меры физического воздействия, спецсредства и задержали злоумышленника", — добавил он. Задержанному 53 года, он раньше принимал участие в АТО в составе Вооруженных Сил Украины.

На месте происшествия копы изъяли 40 гильз калибром 5,45 мм, осколки гранаты Ф-1, две чеки и два кольца от гранаты, патроны, автомат АК-47, магазины от него и пистолет.

Начаты производства по ст. 15 (покушение на преступление), ч. 2 п. 7 ст. 115 (умышленное убийство), по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Напомним, утром 19 февраля в поселке Иванков Киевской области трое парней с гранатой напали на автозаправочную станцию и начали требовать от диспетчера выручку, но сотрудник АЗС на растерялся, нажал тревожную кнопку, после чего молодчики скрылись на авто.