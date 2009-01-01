В Счастье накрыли сеть информаторов ЛНР, опубликовано видео признания

Собранные информатором сведения использовались боевиками для обстрелов украинских военных.

В Счастье накрыли сеть информаторов ЛНР handcuffs/Shutterstock

В Счастье Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность информаторской сети террористической ЛНР.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Сообщается, что правоохранители задержали местного жителя, который в течение 2015-2017 годов по заданию кураторов собирал и передавал террористам данные о перемещении колонн с военной техникой, места дислокации, виды вооружения подразделений сил антитеррористической операции.

Собранные информатором сведения использовались боевиками для обстрелов украинских военных формирований на линии разграничения.

Сотрудники спецслужбы установили личности остальных участников информаторськои сети, которые будут привлечены к уголовной ответственности.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне АТО поймали информатора боевиков, который собирал данные возле Светлодарской дуги.

Видео: Служба безпеки України.