В Запорожье 5 мужчин выпустили десяток пуль в лежащего парня

Причины конфликта пока неизвестны.

forpost.media В Запорожье в Днепровском районе города на улице Каховской пять мужчин открыли стрельбу по молодому мужчине.

Потерпевший пытался сбежать, но компания стрелявших была на трех автомобилях и догнала его. Уже в лежащего парня выпустили еще с десяток пуль из травмата, пишет zp.depo.ua.

25-летнего пострадавшего "скорая" доставила в 5-ю больницу. А водителя одного из автомобилей, замеченных в инциденте, доставили в райотдел, отмечает издание.

Причины конфликта пока неизвестны.

Как сообщила Forpost и. о. начальника отдела коммуникации ГУ НП в Запорожской области Екатерина Людвик, потерпевший отказался писать заявление в полицию.

Напомним, во Львове мужчина обстрелял из пневматического окна родильного отделения больницы.

фото: forpost.media