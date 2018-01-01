В Запорожье пьяный парень на иномарке сбил трех женщин, нажал на газ и пытался скрыться

Злоумышленника уже задержали правоохранители.

В Запорожье пьяный парень на Mazda сбил трех женщин vk.com/auto_42

В Запорожье пьяный парень на автомобиле Mazda сбил трех женщин , которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, его задержали правоохранители.

После аварии злоумышленник нажал на газ и пытался скрыться, свидетелями инцидента стали полицейские и начали преследование, пишет ТСН со ссылкой на данные копов.

По сведениям издания, от патрульных нарушитель пытался оторваться дворами, где только чудом не сбил еще и женщину с ребенком, когда несся по тротуару, потом дорогу ему преградили бойцы полиции охраны, которые услышали в радиоэфире просьбу о помощи.

"После того, как Mazda врезалась в автомобиль полиции, из автомобиля-нарушителя выпрыгнули парень и девушка, которые пытались убежать теперь уже на своих двоих. Но пробежать успели только полсотни метров, прежде чем их задержали", — отмечается в метериале.

Позже выяснилось, что авто принадлежит не лихачу, а водительского удостоверения у него нет. "Пьяный, состояние превышает более, чем в пять раз допустимые нормы", — рассказал заместитель командира батальона Управления патрульной полиции Запорожской области Евгений Арабаджи.

"… одна из пострадавших от госпитализации отказалась, двух других после оказания первой помощи врачи отпустили домой — у женщин сильные ушибы, но жизнь вне опасности", — добавило издание.

Напомним, 17 апреля утром в Кривом Роге на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием иномарки, маршрутного такси и автобуса, умерли девять человек. Узнать больше о трагедии можно здесь.