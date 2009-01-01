Воины рассказали о бое с диверсантами у Крымского: предотвратили прорыв врага

Вчера на Донбассе террористы почти 30 раз открывали огонь.

Защитники Украины, иллюстрация facebook.com/pg/53brigade

Возле Крымского Луганской областибоевиков выдвинулась в сторону позиций украинской армии, военные вовремя заметили активность противника и предотвратили возможный прорыв.

Об этом пишет ТСН, ссылаясь на слова наших бойцов.

В то же время издание уточнило, что бой продолжался около 40 минут, контужен один воин.

"Начали с посадки стрелкотней мелкой. Мы начали давать ответ — и так случилось, что прилетело, оглушило", — рассказал пострадавший. Сейчас он не слышит, но слух вернется.

Командир заявил, что враг применил пулеметы и 82-мм минометы, чтобы прикрыть маневры ДРГ, однако его подчиненные вовремя заметили и остановили диверсантов. "Небольшая группа, четыре-шесть человек. Когда они идут, обычно их кто-то прикрывает", — объяснили собеседники.

Позже на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook появилась информация, что за прошлые сутки, 3 ноября, на Донбассе террористы 29 раз нарушили "режим тишины" — открывали огонь на всех направлениях, в результате боевых действий ранены трое украинских военных.

Ранее спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко говорил, что за прошлую неделю (23-29 октября) на востоке Украины были уничтожены 12 боевиков, а еще 24 — ранены.

Видео: ТСН, Військове телебачення України