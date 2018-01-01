Выстрелы в голову и грудь. На Львовщине в военном городке нашли мертвым офицера

Инцидент произошел сегодня рано утром, погибший был начальником караула.

На Львовщине в военном городке нашли мертвым офицера, который был начальником караула kiev.informator.ua

В четверг, 17 мая, рано утром во Львовской области на территории одного из военных городков нашли мертвым офицера — начальника караула.

Тело обнаружили в караульном помещение с двумя огнестрельными ранениями — в область головы и груди, говорится на сайте военной прокуратуры Западного региона Украины.

По данным ведомства, инцидент произошел около 04:50, правоохранители выясняют обстоятельства гибели военного.

После проведения осмотра места происшествия планируется внесение сведений о случившемся в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Ранее СМИ писали, что утром 15 мая в Подольском районе Киева на территории воинской части в водоеме нашли мертвым военнослужащего-срочника. Узнать больше о трагедии можно здесь.

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