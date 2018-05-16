В воинской части Киева нашли мертвым срочника — СМИ

Инцидент произошел вчера утром в Подольском районе столицы, отметили журналисты.
Во вторник утром, 15 мая, в Подольском районе Киева на территории воинской части в водоеме нашли мертвым военнослужащего-срочника.
Причина смерти бойца пока неизвестна, пишет УНН со ссылкой на источники в медучреждении.
По данным агентства, умершим оказался 20-летний военный из Хмельницкой области.
Напомним, в начале мая в Черниговской области на полигоне во время учений вследствие нарушения мер безопасности погиб военнослужащий-контрактник.