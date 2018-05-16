В воинской части Киева нашли мертвым срочника — СМИ

Во вторник утром, 15 мая, в Подольском районе Киева на территории воинской части в водоеме нашли мертвым военнослужащего-срочника.

Причина смерти бойца пока неизвестна, пишет УНН со ссылкой на источники в медучреждении.

По данным агентства, умершим оказался 20-летний военный из Хмельницкой области.

Напомним, в начале мая в Черниговской области на полигоне во время учений вследствие нарушения мер безопасности погиб военнослужащий-контрактник.