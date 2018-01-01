"Заказчик – банда Порошенко": в Одессе совершено дерзкое покушение на известных активистов. Фото, видео

Нападавшим удалось скрыться.

В Одессе неизвестные средь бела дня, на глазах играющих рядом детей, пытались убить двух местных активистов – главу одесского отделения "Народного Руха Украины" Михаила Кузаконя и журналиста-расследователя Григория Козьму.

Об этом стало известно из сообщений в Facebook. В частности, сам Козьма заявил, что их машину на огромной скорости протаранил грузовик, причем водитель грузовика выпрыгнул оттуда заранее. Оба мужчины успели выскочить из своей машины в последнюю минуту.

Как сообщил в Facebook еще один активист Сергей Стерненко, Козьма после инцидента открыл огонь по нападавшим из травматического пистолета, но тем удалось-таки скрыться.

"Водитель скрылся на заранее ждущем его мопеде. По моей памяти их было трое. Я успел выпрыгнуть и остался цел. Михаил тоже цел. На улице играли дети", — написал Козьма.

В комментариях к посту Стерненко люди пишут: "Все эти нападения не случайные. Власть все делает, чтобы ввести в стране военное положение. Ведь выборы на носу. Твари!!!", "Пока Аваков и Порошенко будут возглавлять Украины, такие нападения на патриотов будут", "Заказчик – банда Порошенко, центральная власть! Поэтому исполнителей нападения они награждают" и т.п.

На месте происшествия уже работают правоохранители. На место инцидента прибыли областной прокурор Олег Жученко и начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин. Они выясняют подробности покушения.

Напомним, в городе Бердянск Запорожской области среди бела дня неизвестный застрелил из ружья бойца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной Сармат). Полиция обнаружила и задержала подозреваемых в убийстве Виталия Олешко. Позднее в Сети опознали одного из киллеров.

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