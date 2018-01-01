Сегодня, 09:07 RSS

Журналист, избитый в Херсоне, узнал обидчиков: фото

Сегодня, 07:45

Пострадавший с 90% уверенностью может заявить, что его избили люди, напавшие на активиста "АвтоМайдана".

кулак, избиение, драка
Избитый в Херсоне журналист Сергей Никитенко узнал нападавших и показал их фото Житомир-info
Херсонский журналист и активист общественной организации "Чесно" Сергей Никитенко почти полностью уверен, что его избили люди, напавшие в Одессе на активиста "АвтоМайдана" Виталия Устименко.

Журналисту скинули фото нападавших на Устименко, и он с 90% уверенностью может заявить, что на него нападали эти же люди, говорится на странице пострадавшего в Facebook.

"Такого совпадения просто не может быть. Это значит, что мы имеем дело с чем-то серьезным. И это что-то постоянно рядом с нами", — отмечается в сообщении.

111
Избитый в Херсоне журналист Сергей Никитенко узнал нападавших и показал их фото Скриншот с facebook.com/sergij.nikitenko

Ранее сообщалось, что в Херсоне двое неизвестных бородачей возле стоянки напали на Сергея Никитенко, они молча избили активиста, а потом скрылись. Узнать больше о случившемся можно здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Херсон, Сергей Никитенко, избиение, нападение, Виталий Устименко, АвтоМайдан
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности