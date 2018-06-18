"Избивали молча". В Херсоне напали на журналиста, фото пострадавшего

В Херсоне двое неизвестных напали на местного журналиста и активиста общественной организации "Чесно" Сергея Никитенко.

Злоумышленники "избивали молча", написал пострадавший на своей странице в Facebook.

"Нападавшие — двое бородачей, поджидали возле стоянки. После избиения сели в машину с транзитными номерами. Вся информация у полиции", — отметил он.

Активист связывает избиение исключительно со своей профессиональной деятельностью. "Спасло то, что я всегда готов к такому развитию событий, и вовремя сгруппировался", — добавил журналист.

Ранее известный украинский продюсер Александр Ягольник сообщил, что в Киеве ночью на него напала "вата с ножом", он получил ранение и поехал в больницу. Узнать больше об инциденте можно здесь.