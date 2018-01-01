Агент объяснил, почему Милевский покинул брестское "Динамо"

У футболиста не было проблем с дисциплиной, утверждает его агент.

Артем Милевский не вписывался в видение игры новым главным тренером брестского "Динамо", сказал агент форварда instagram.com/timi1010

Украинский нападающий Артем Милевский покинул белорусское "Динамо-Брест", поскольку не вписывался в видение игры новым главным тренером клуба — чешским специалистом Радославом Латалом.

У игрока проблем с дисциплиной не было, рассказал его агент Александр Панков Tribuna.com.

"Ситуация простая. Артему было предложено расторгнуть контракт. С "Динамо" у нас были определенные договоренности, что, если появятся нюансы или предложения, мы можем расстаться. К этому и пришли", — отметил собеседник.

По его словам, он прочитал о якобы проблемах с дисциплиной. "Это полный бред. Так можете и написать – полный бред. Подобные истории тянутся за Артемом со времен киевского "Динамо". И из какой бы команды он не уходил, будут разговоры о дисциплине. Постоянно говорят о каких-то скандалах. Но это полная ерунда и бред", — добавил агент.

"Проблем с дисциплиной у моего подопечного не было… Просто меняется концепция. Новый главный тренер видит игру команды иначе. И в его видение Артем не вписывается. Поэтому и было принято решение разойтись. Руководство клуба озвучило свою позицию, я переговорил с Артемом, и мы приняли это решение. Никаких проблем нет", — подчеркнул Панков.

Ранее СМИ писали, что в ближайшее время "Динамо-Брест" прекратит сотрудничество Артемом Милевским. Источники, близкие к команде утверждали, что решение может быть связано с нарушением дисциплины. Напомним, футболист, в частности, играл за сборную Украины и киевского "Динамо". В 2016-м году он пополнил ряды российского "Тосно", а в июле 2017-го подписал контракт с брестским "Динамо".

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