Бельгия - Япония - 3:2. Бельгийцы в четвертьфинале. Фото, видео голов

Сборная Японии покидает мундиаль.

Матч за выход в 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2018 между сборными Бельгии и Японии закончился победой бельгийцев со счетом 3:2. Сборная Бельгии выходит в 1/4 финала, а японцы покидают ЧМ-2018.

Бельгия - Япония 2:2

2 июля, "Ростов Арена"

Голы: 0:1 - 48 Харагути, 0:2 - 52 Инуи, 1:2 - 69 Вертонген, 2:2 - 74 Феллайни, 3:2 - 90 Шадли.



Бельгия - Куртуа, Компани, Вертонген, Менье, Алдервейрелд, де Брюйне, Феррейра Карраско (Шадли, 65), Витцель, Азар, Мертенс (Феллайни, 65), Лукаку.

Япония - Кавасима, Йосида, Нагатомо, Сакаи, Седзи, Хасебе, Сибасаки (Ямагути, 81), Кагава, Харагути (Хонда, 81), Инуи, Осако.



Предупреждения: Сибасаки (40).

Для Бельгии ЧМ-2018 начался с девяти забитых голов в ворота соперников в групповых матчах. Так, 18 июня сборная Бельгии обыграла сборную Панамы 3:0, 23 июня бельгийцы разгромили Тунис 5:2, а 28 июня выиграли у сборной Англии 1:0.

Результаты сборной Японии в групповом этапе были скромнее. Первый матч против Колумбии завершился для Японии победой 2:1, 24 июня японцы сыграли вничью со сборной Сенегала 2:2 и 28 июня уступили полякам 0:1.

Во вторник, 3 июля, в Санкт-Петербурге в 17.00 сборная Швеции сыграет со сборной Швейцарии, а в 21.00 в Москве сборная Колумбии померяется силами с командой Англии. Матчи стадии 1/4 финала будут сыграны 6-7 июля. Полное расписание матчей плей-офф ЧМ-2018.

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