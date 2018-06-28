Япония - Польша 0:1, Сенегал - Колумбия 0:1. Видео голов. На ЧМ-2018 определились все участники плей-офф

Сборные Колумбии и Японии стали последними участниками плей-офф ЧМ-2018.

В заключительный день группового этапа азиатская команда проиграла Польше (0:1), а латиноамериканцы победили Сенегал (1:0).

Результаты матчей 3-го тура позволили сборной Колумбии занять первое место в группе H с 6 очками. Второе место, дающее право сыграть в плей-офф, досталось команде Японии.

У азиатской сборной по итогам группового этапа все показатели ровно такие уж, как и у сенегальцев. Обе команды набрали по 4 очка, забили по 4 гола и пропустили столько же, их очная встреча завершилась ничейным исходом (2:2).

Сборная Японии вышла в плей-офф, потому что получила меньше желтых карточек. Судьи вынесли игрокам азиатской команды 4 предупреждения за 3 тура, а сенегальцам – 6.

Сенегал стал первой в истории чемпионатов мира сборной, вылетевшей по правилу фэйр-плей.

Сенегал – Колумбия 0:1 (0:0, 0:1)

28 июня, "Самара-Арена"

Гол: 0:1 – 74 Мина.

Сенегал – Ндиай, Гассама, Сане, Кулибали, Сабали (Ваге, 74), Сарр, Куяте, Гуйе, Кейта (Конате, 80), Мане, Ньянг (Сако, 86).

Колумбия – Оспина, Арьяс, Мина, Санчес, Мохика, Санчес, Урибе (Лерма, 83), Куадрадо, Кинтеро, Хамес (Муриэль, 31), Фалькао (Борха, 89).

Предупреждения: Мохика (45), Ньянг (51).

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Япония – Польша 0:1 (0:0, 0:1)

28 июня, "Волгоград-Арена"

Гол: 0:1 – 59 Беднарек.

Япония – Кавасима, Сакаи, Йосида, Макино, Нагатомо, Сакаи, Сибасаки, Ямагути, Усами (Инуи, 65), Муто (Хасебе, 82), Окадзаки (Осако, 47).

Польша – Фабианьски, Берешиньски, Глик, Беднарек, Енджейчик, Крыховяк, Гуральски, Гросицки, Зелиньски (Теодорчик, 79), Кужава (Пешко, 80), Левандовски.

Предупреждение: Макино (66).