"Буду приходить в твоих кошмарах". Фьюри напомнил, как Владимир Кличко проиграл "толстому цыгану"

Владимир, я не понимаю, почему ты так озлоблен после поражения цыганскому королю, написал британец.

Фьюри напомнил, как Кличко проиграл «толстому цыгану» Reuters

Британский боксер в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вспомнил свою победу над украинцем Владимиром Кличко и выразил недовольство тем, что Кличко в своих интервью восхищался Энтони Джошуа.

Фьюри обратился с открытым письмом к Кличко в своем Twitter.

"Владимир, я не понимаю, почему ты так озлоблен после поражения цыганскому королю. Ты постоянно твердишь о поражении Джошуа, говоришь, какой он великий. Но тот поединок ты проиграл техническим нокаутом, до самого конца шансы сохранялись 50 на 50. Ну а в нашем противостоянии ты не смог нанести ни одного удара, я заставлял тебя промахиваться и попросту игрался с тобой в ринге.

Но при этом ты утверждаешь, что Джошуа лучше. Знаю, ты никогда не скажешь правду, но по крайней мере ты ее знаешь, как и Виталий. Ничего другого я от вас, парни, и не ожидал. Но глубоко внутри себя ты в курсе, что тогда произошло. Я буду всегда приходить в твоих кошмарах, доктор Кличко, и ты всегда будешь помнить о том, что не сумел победить толстого цыгана", — написал Фьюри.

Напомним, ранее Фьюри назвал себя реальным чемпионом мира в супертяжелом весе.