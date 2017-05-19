Британский боксер-супертяж Тайсон Фьюри считает себя реальным чемпионом мира в супертяжелом весе, поскольку не проигрывал свои титулы на ринге.

Об этом пишет Boxing News.

В то же время спортсмен подчеркнул, что хочет доказать, насколько он хорош.

"Все эти люди (в частности, чемпион мира по версиям IBF, WBA и IBO — супертяж из Британии Энтони Джошуа — Ред.), считающие себя чемпионами, на самом деле не чемпионы", — сказал боец.

По словам Фьюри, он все еще обладает поясом чемпиона мира по версии авторитетного американского журнала The Ring. "… так что если они хотят стать чемпионами, они должны побить меня. Я хочу доказать, насколько я хорош — вернуться в ринг после двухлетнего простоя и наматывать круги вокруг этого качка (Джошуа — Ред.)", — добавил супертяжеловес.

"Это реально легкий бой для меня. Сейчас люди думают, что после такого длительного простоя меня может побить большой качок. И это придает мне еще большей мотивации для возвращения на ринг", — утверждает тот.

Напомним, в ноябре 2015-го в Германии Тайсон Фьюри провел 12-раундовый бой с украинцем-супертяжем Владимиром Кличко, выиграл по очкам и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО, а также IBO.

Реванш несколько раз откладывался, потом британца обвинили в употреблении кокаина. Позже соперник нашего соотечественника отказался от двух завоеванных чемпионских поясов, чтобы заняться "восстановлением".

В октябре 2016 года Британский совет бокса приостановил лицензию Фьюри до окончания расследования информации о допинге и медицинских проблемах спортсмена. Узнать больше об инциденте можно здесь.