Чемпионка мира WWFC Светлана Гоцык: "Если выступила плохо — стараюсь поскорее вернуться в зал"

"Я долго себя искала, пробовала танцы, музыку, рисование, но это все не то", — говорит девушка.

Светлана Гоцык на тренировке WWFC-World Warriors Fighting Championship

Международная лига смешанных единоборств World Warriors Fighting Championship прочно заняла пальму первенства украинских ММА, с каждым новым турниром наращивая армию поклонников и неизменно радуя высококачественным бойцовским продуктом мирового уровня. При этом генерируют шоу под её эгидой не только состоявшиеся звёзды, но и восходящие звёздочки, которым WWFC открывает двери в большой спорт высоких достижений, ярких побед и обожания публики.— наиболее свежий и яркий тому пример.

14 июня эта девушка, миниатюрная и с виду такая хрупкая, покорила сердца украинских болельщиков. В одном из главных поединков турнира WWFC 7, проходившего в киевском Дворце спорта, она бескомпромиссно, без намека на слабость и с презрением к боли билась с француженкой Самантой Жан-Франсуа.

Не взирая на усталость и превосходство соперницы в габаритах, Гоцык буквально зубами цеплялась за шанс получить титул чемпионки мира, стоявший на кону. Хотя моментами казалось, что украинку не спасет уже ничто — настолько близко подбиралась к победе француженка.

Но она смогла. Вырвала такую желанную, такую нужную победу, заставив обескураженную соперницу капитулировать в заключительном пятом раунде фантастического боя благодаря удушающему приему из-за спины.

Триумфом Светланы насладились тысячи болельщиков как на трибунах, восторженно приветствовавших победительницу стоячей овацией, так и у телеэкранов. Но мало кто представляет в полной мере, какой путь приходится проделать бойцу к чемпионскому титулу, чтобы в решающий момент, когда будет особенно тяжело и придется буквально переступить через себя, не дать слабину. Не остановиться, чтобы в итоге именно твою руку поднял рефери, а чемпионский пояс украсил сначала талию, а потом и домашнюю обстановку.

Наверное, главный вопрос, которым задается большая часть поклонников единоборств: что мотивирует девушек выбирать такой жесткий и травмоопасный вид спорта, как ММА?

Светлана Гоцык стала победителем WWFC-World Warriors Fighting Championship

"Вообще, это глупый стереотип, что девушкам не стоит заниматься такими видами спорта как бокс, ММА и др., — говорит Светлана. — Я считаю, что если девушке это нравится, и у нее это получается, то почему бы и нет? А если насчет травм — в каждом виде спорта есть травмы. Я долго себя искала, пробовала танцы, музыку, рисование, но это все не то. Я знала и чувствовала, что могу нечто иное, однако поначалу даже не задумывалась о боевых искусствах. Но однажды папа подсказал пойти на бокс… Я занималась 3 года, достигла определенных результатов, но понимала, что мне нужно что-то еще более жесткое, еще больше адреналина. И, узнав про ММА, я пошла в СК "Адреналин" — там я окончательно себе сказала, что останусь тут".

Из чего же состоит обычный день в жизни чемпионки мира? Сразу нужно отметить, что единого графика и режима, соблюдение которых гарантированно позволит тебе подняться на мировые высоты, не существует. ММА — индивидуальный спорт, и каждый боец требует индивидуального подхода, исходя, прежде всего, из особенностей и потребностей организма. У Гоцык день проходит следующим образом:

"Просыпаюсь я в 9:00, хотя бывает и раньше. Умываюсь и т.д., потом в 9:30 у меня пробежка, после чего я завтракаю. Далее до 14:00 у меня отдых и восстановление, потом обед. В 14:30 прихожу в зал и провожу тренировки — сначала с парнями, затем, в отдельное время, с девушками. В 19:00 начинается моя персональная тренировка, которая длится 2-2,5 часа. Потом легкий ужин и ложусь отдыхать. В целом, если не готовлюсь к определенному бою, тренируюсь 5-6 раз в неделю".

Однообразная рутина, в которой невозможно сохранить азарт и мотивацию, — скажет человек, мало знакомый с тонкостями подготовки профессиональных бойцов ММА. Светлана разрушает ошибочный стереотип: "Каждая тренировка у меня разная. Тренер составляет для меня тренировочный план так, чтобы я могла развиваться универсально. Помимо моих основных тренировок по ММА и грэпплингу (вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин — Прим. ред.), я также работаю над своими силовыми характеристиками. Тренировочный план рассчитан на чередование силовых и кардионагрузок. Вне подготовительного периода мы больше времени уделяем работе над техникой и ошибками, а в ходе подготовки больший упор делаем на мои сильные стороны, оттачиваем их".

Ежедневные тренировки на протяжении многонедельного подготовительного цикла — огромная нагрузка не только на тело, но и на психику. Однако, у чемпионов мира не бывает такого, что на тренировку нужно идти через силу. Гоцык не даст соврать: "Тренировки практически всегда в радость. Иногда, правда, бывают моменты спада, но зал — это то место, где я отдыхаю душой, а физически всегда стараюсь выжать из себя максимум. И выходя из зала я чувствую кайф от того, что ноги и руки дрожат. Я чувствую себя обессиленной, но довольной".

Итак, тренировка бойца ММА включает в себя множество составляющих. Это и ОФП, и работа с "железом". Отработка навыков и в стойке, и в партере. Но все это априори не может даваться легко и приносить удовольствие — всегда есть банальные "хочу" и "надо". Светлана, конечно же, не исключение.

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Светлана Гоцык и Виталий Кличко WWFC-World Warriors Fighting Championship

"Я очень люблю работать и над ударной техникой, и над партером, — говорит она. — Также я люблю бегать, но больше всего люблю работать с тренером на лапах. Единственное, что приносит мне мало удовольствия, — это работа в тренажерном зале. Я люблю динамику в тренировках, а работа с железом — это статическая работа".

Так уж повелось, что представители единоборств, будь то бокс или ММА, неохотно рассказывают о своих сильных и слабых сторонах. Мол, чтобы не облегчать жизнь потенциальным соперникам. Не раскрывает всех карт и Светлана, хотя и от ответа на вопрос тоже не уходит: "Моя сильная сторона в том, что я быстро схватываю новый материал, который мне преподносит тренер. Я не скажу, что у меня все идеально в стойке или партере. У всех есть свои ошибки, над которыми еще нужно работать. Я считаю очень положительным для этого вида спорта то, что я являюсь универсалом. Я могу проводить бой и в стойке, и в партере. А по стилю ведения боя мне в женских ММА импонируют Крис Сайборг и Клаудия Гаделья (звезды популярного заокеанского промоушена UFC — Прим. ред.)".

К поговорке "война войной — а обед по расписанию" многие склонны относиться с юмором, но глупо спорить с тем, что без правильного питания и режима отдыха вся работа в зале была бы не просто бессмысленной, а опасной для здоровья. Факт в том, что питание и восстановление важны не меньше самих тренировок, особенно, если тебе нужно держаться в рамках своей весовой категории.

По словам Гоцык, со сгонкой веса у нее проблем нет. Хотя кое в чем себя ограничивать все же приходится: "Я не набираю много килограммов между боями и нормально сбрасываю вес. В принципе, делаю это уже не первый раз и всегда была в необходимом весе. Когда готовлюсь к боям, то перехожу на более строгий режим питания. Полностью отказываюсь от соли и большого количества жаренного. Чай и кофе — только без сахара. И побольше водички".

Если с питанием картина у всех бойцов (за исключением тяжеловесов, которые могут себя особо не ограничивать) примерно одинаковая, то отдых и восстановление в целом так же индивидуальны, как и тренировочный процесс. "При подготовке к поединку лучший отдых для меня — это сон, — говорит Светлана. — После боя мне, как правило, достаточно недели, чтобы вновь захотеть возобновить тренировки. Но если выступила плохо, то стараюсь долго не отдыхать, а поскорее вернуться в зал — работать над ошибками".

Со свободным временем у профессиональных бойцов дела традиционно обстоят не лучшим образом — тренировки сменяются отдыхом, на смену которому вновь приходит кропотливая работа в зале. И так по кругу, снова и снова. И все же выкроить часок-другой на внеспортивные увлечения иногда удается. "На данный момент мое хобби — это чтение книг. Кроме того, я прошу будущего мужа, чтобы учил меня английскому языку. А еще в планах научиться рисовать. В общем, стараюсь развиваться всецело и разносторонне", — отмечает чемпионка WWFC.

Саманта Жан-Франсуа (слева), Светлана Гоцык (в центре), Виталий Кличко (второй справа) WWFC-World Warriors Fighting Championship

В середине июня Гоцык покорила публику ярким поединком под сводами Дворца спорта, а сразу после него окончательно растопила болельщицкие сердца трогательным обращением к избраннику. С ним Светлане повезло по-настоящему, ведь он не только не препятствует ее выбору, но и всячески поддерживает: "Мой будущий муж — сам боец и тренер. Он также, как и я живет спортом, и мне никогда не приходилось его в чем-то переубеждать — мы полностью во всем сходимся. Он помогает мне тренироваться, очень поддерживает морально, а я делаю то же самое по отношению к нему. Так что мы нашли друг друга. Спорт нисколько не мешает личной жизни. Наоборот, здорово, когда мы вместе идем на тренировку, вместе тренируемся, вдвоем привозим ребят на соревнования, а иногда, бывает, даже боремся дома. У нас общие взгляды на жизнь, и я считаю, что нам повезло с друг другом".

Что же для Гоцык — главная мотивация в спорте? Ведь не секрет, что одни приходят сюда ради высоких достижений и любви публики, а другие изначально задаются целью обеспечить себе безбедное настоящее и, по возможности, будущее.

"Для меня ММА — это больше, чем просто спорт, — признается Светлана. — Честно говоря, я не довольна собой после каждого боя, критикую себя и анализирую свои выступления. Я знаю, что есть девушки лучше меня в стойке или в борьбе, и понимаю, что нужно еще много над собой работать. Это меня и мотивирует, и придает сил. Также в тяжелые дни меня поддерживают и мотивируют мой тренер Вячеслав Нагурный и мой будущий муж, он же второй тренер, Александр. Заработок — это, конечно, хорошо, но он у меня не на первом месте. У меня есть свои цели, но о них я умолчу. Потому что придерживаюсь такой поговорки: "Меньше говори — больше делай".

Уже совсем скоро любой желающий сможет получить основательную дозу адреналина, приобщившись к искрометному шоу. 27 сентября в стенах киевского Дворца спорта вновь будут бушевать нешуточные страсти — турнир WWFC 8 готовит почитателям ММА массу незабываемых мгновений в бодрящей атмосфере зрелища мирового уровня. Не пропустите!

По материалам пресс-службы WWFC