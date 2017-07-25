Чемпион мира по смешанным единоборствам Сергей Спивак: "Каждая из побед далась мне тяжело"

25 июля 2017, 14:41

Украинский тяжеловес рассказал о своем пути на бойцовский олимп.

Сергей Спивак

14 июня в киевском Дворце спорта перспективный украинский тяжеловес Сергей "Полярный Медведь" Спивак уверенно победил легенду смешанных единоборств из США Трэвиса Фултона, подошедшего к поединку с выдающимся багажом из более чем трёхсот выступлений в клетках и рингах по всему миру.

Благодаря этому успеху Сергей стал чемпионом по версии лиги WWFC— единоличного лидера украинских ММА, причём сделал это всего в седьмом профессиональном поединке. Каково оно — восхождение к вершине? Эксклюзивный и откровенный рассказ Сергея Спивака.

— Сергей, как получилось, что вы стали бойцом ММА? Кто, образно говоря, кого нашёл: вы — ММА, или ММА — вас?

— Наверное, правильнее будет сказать, что это я нашёл ММА. В детстве мы с отцом смотрели бои Фёдора Емельяненко и вообще активно за ним наблюдали. Думаю, что вот тогда и зародилась любовь к этому виду спорта. А вместе с ней и мысли, что на месте Фёдора могу быть я.

— Занимались ли какими-то другими видами спорта до того, как связать свою жизнь со смешанными единоборствами?

— Мне кажется, уже в детстве мой отец знал, что со мной делать. Я начал свой путь с джиу-джитсу, потом он меня отправил параллельно ходить на бокс и на дзюдо. Так что детство у меня было очень напряжённым: я уходил в школу в 8 утра, а домой возвращался уже в 11 вечера, потому что после школы у меня было по 2-3 тренировки.

— Среди болельщиков, да и спортсменов тоже, уже давно идёт непримиримое противостояние: "Бокс vsММА". Как к боксу относитесь лично вы? Какое время уделяете ему в тренировочном процессе?

— Мне очень нравится бокс, и у меня есть свой тренер по боксу — Фёдор Чебан. Вообще я очень много времени уделяю именно боксёрской технике, потому что выступаю в тяжёлом весе, у каждого представителя которого в наличии имеется тяжёлый удар. Мне нужно быть к этому готовым.

— Что вообще для вас самое приятное и любимое в подготовке к поединкам? Что, напротив, даётся с наибольшим трудом и откровенно в тягость?

— Когда начинается подготовка, это означает, что тебе нужно уезжать от своей семьи. Это значит, что тебе нужно отказываться от всех соблазнов. Это значит, что тебе нужно выкладываться на тренировках по полной и правильно питаться. Это меня не радует, но зато есть, что вспомнить (улыбается). В подготовке мне больше всего нравится тот момент, когда ты придерживаешься диеты, но один день в неделю — обычно в субботу после тренировки — тебе можно покушать сладкого (улыбается).

Сергей Спивак

— Что считаете своей сильной стороной, а в чём, наоборот, нужно прибавлять?

— Моя сильная сторона — это моё сердце, моя воля, моя жажда быть первым и побеждать. Что бы ни случилось, я буду драться с любым соперником до конца. В чём нужно прибавлять, я знаю, но предпочёл бы не распространяться на эту тему.

— Когда у вас появилось ощущение, что ММА могут стать чем-то бо́льшим, чем просто увлечение и способ поддержания формы?

— А ММА никогда для меня и не было просто увлечением — я всегда к этому относился очень серьёзно. Это моя работа и моя страсть.

— Расскажите о своём карьерном пути до завоевания титула чемпиона мира WWFC. Что запомнилось особенно, чем больше всего гордитесь?

— Я очень много выступал по любителям и добился там хороших результатов. У меня хорошие тренеры, которых я не могу не отметить — это Роман Александрович Бабий (джиу-джитсу), Сергей Анатольевич Котолупенко (дзюдо-самбо) и Фёдор Чебан (бокс). В профессионалах я начал выступать в 19 лет, тренируюсь в Киеве и Франции, и на сегодняшний день мой рекорд состоит из семи побед без поражений. Бывали у меня, конечно, и простои, но это большой спорт, и такое случается. С Божьей помощью, дальше будет больше и лучше.

— Как вы стали бойцом WWFC?

— В общем-то, ничего необычного или таинственного. Меня заметили, на меня вышли и предложили неплохие условия. Вот таким вот нехитрым и проторенным путём я и оказался в лиге WWFC.

— На вашем счету сейчас семь побед в профессионалах. Какая из них далась тяжелее всего?

— Не могу выделить какую-то одну победу — каждая из них далась мне тяжело. Твой бой начинается, когда начинается подготовка, и заканчивается тогда, когда тебе поднимают руку. Это длинный и изнурительный путь.

— В крайнем поединке против Трэвиса Фултона сопернику в первом раунде удалось провести удушающий приём, но вы не сдались и в итоге праздновали победу. Насколько трудно было вытерпеть захват опытного американца?

— Да, Трэвис меня хорошо там прихватил, плотно, и я понимал, что если я оттуда не выберусь, то у меня будут проблемы. Когда он взял меня на удушающий, и я уже начал задыхаться, я увидел перед собой своих родителей. Я знал, что они смотрят на меня в прямом эфире и очень сильно переживают. И мне это помогло.

— Ваше боевое прозвище — "Полярный медведь". Как оно появилось?

— В детстве отец мне говорил: "Вот ты сейчас как маленький белый мишка, а когда вырастешь, будешь большим белым медведем". Вот я и взял себе прозвище "Полярный медведь".

— Кто для вас является примером по жизни и в спорте?

— Для меня единственный и настоящий пример — мой отец. Он настоящий мужчина. Всё, чего я достиг, — это заслуга моего отца. Но я ещё ничего не достиг, если говорить откровенно… В спорте у меня примера для подражания нет — я хочу написать свою историю.

Сергей Спивак

— Как родители и близкие люди относятся к вашему увлечению?

— Мои родители и близкие относятся к этому не как к увлечению, а как к моей работе. Все меня поддерживают, все в меня верят.

— И всё же ММА для вас в большей степени — это средство заработка или возможность заявить о себе как об успешном спортсмене, приобрести популярность в Украине и за её пределами?

— Не могу сказать, что это средство заработка, но да — я хочу обеспечить мою семью на старости лет, чтобы они ни в чем не нуждались. А популярность… Популярность меня не интересует, я простой пацан с улицы. Хочу идти дальше, биться в UFC с лучшими бойцами мира и с Божьей помощью забраться как можно выше — стать там первым номером и, конечно же, забрать пояс UFC.

— А если говорить о ближайшем будущем, какие цели и задачи ставите перед собой? Чего вообще хотели бы добиться в ММА?

— Моя цель и задача — тренироваться и помнить, ради кого я всё это делаю. Я не хочу быть средним бойцом, я хочу быть лучшим. Поэтому цели — самые высокие.

— Благодаря WWFCиндустрия смешанных единоборств в Украине набирает популярность бешенными темпами, болельщики буквально сгорают от нетерпения, силясь узнать информацию о новом турнире. Может, с вашей помощью нам удастся узнать какие-то подробности?

— В таком случае, мне действительно есть, чем порадовать украинских болельщиков: 27 сентября в Киеве состоится очередной крупномасштабный турнир — WWFC8! 

По материалам пресс-службы WWFC

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