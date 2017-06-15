Триумф украинских бойцов. В Киеве прошел турнир по смешанным единоборствам

В среду, 14 июня, в киевском Дворце спорта отгремел турнир по смешанным единоборствам WWFC 7, организованный всемирной лигой World Warriors Fighting Championship.

Шоу завершилось триумфом украинских спортсменов, ставших чемпионами мира по версии WWFC, сообщили "Главреду" в пресс-службе всемирной лиги WWFC.

UNDERCARD

Евгений Завгородний (4-1; Украина) — SBM 1 (удуш. приём) — Дмитрий Соловей (0-1; Украина) Весовая категория до 57 кг

Али Гусейнов (3-1; Украина) — ТКО 1 (технич. нокаут) — Владислав Журавский (1-0; Украина) Весовая категория до 64 кг

Андрей Быковских (1-1; Украина) — ТКО 2 (технич.нокаут) — Игорь Куримов (1-4; Украина) Весовая категория до 70 кг



Артём Гордиенко (3-1; Украина) — ТКО 2 (технич. нокаут) — Александр Уланов (0-1; Украина) Весовая категория до 66 кг

Александр Карпов (2-1; Украина) — ТКО 1 (технич. нокаут) — Джангир Наcибов (1-1; Азербайджан) Весовая категория до 87 кг

MAIN CARD

Александр Барабаш (5-1; Украина) — SBM 1 (болевой приём) — Нуржан Абдыхалилов (4-0; Кыргызстан) Весовая категория до 57 кг

Барабаш первым добился локального успеха, дважды прошив оборону соперника джебами. Это послужило сигналом для Абдыхалилова к активным действиям, и он ринулся реваншироваться, но в итоге оказался на спине, чем поспешил воспользоваться украинский боец. Александр "накрыл" оппонента и после нескольких попыток взять его на болевой всё же добился своего, проведя "рычаг колена", от которого Нуржан постучал в знак сдачи.

Максим Рябовол (3-0; Украина) — ТКО 1 (технич. нокаут) — Александру Инсурацел (5-0; Молдова) Весовая категория до 66 кг

В начале боя Максим и Александру обменялись амплитудными бросками, после чего инициатива ненадолго перешла к молдавскому бойцу. Однако, попытка Инсурацела провести болевой на ногу не увенчалась успехом. Выкарабкавшись, Рябовол сам перешёл в наступление, сначала обрушив на соперника несколько ударов локтями в партере, а после предприняв попытку провести "рычаг локтя". Александру каким-то непостижимым образом перетерпел и сбросил захват Максима, но к этому моменту левая сторона его лица уже была залита кровью из рассечения. Приглашённый в клетку врач осмотрел повреждение молдавского бойца и рекомендовал рефери остановить поединок, что тот и сделал. Победа Рябовола техническим нокаутом.

Евгений Владичук (1-0; Украина) — SBM 2 (удуш. приём) — Павел Пинзул (3-2; Украина) Весовая категория до 77 кг

Мастер муай-тай Пинзул начал поединок с пары коронных лоу-киков, чем, видимо, окончательно убедил соперника, что искать счастье в стойке тому не стоит. Владичук сблизился, схватил Павла и провёл тэйкдаун, но в партере преимуществом поначалу неожиданно завладел именно Пинзул. Тем не менее, Евгению довольно быстро удалось перехватить инициативу и постепенно занять доминирующую позицию, но граунд-энд-паунд в его исполнении прервал сигнал о завершении раунда. Вскоре после начала второй пятиминутки Владичук снова "оседлал" соперника в партере и на этот раз провёл удушающий через руку, заставив Пинзула сдаться.

Немат Абдрашитов (5-2; Кыргызстан) — SBM 1 (удуш. приём) — Владислав Калюта (4-4; Украина) Весовая категория до 66 кг

К огорчению украинской публики, Абдрашитов оказался для Калюты непосильным барьером. Немат сразу потряс Владислава ударом справа в голову, после чего оттеснил его к сетке и взял на "гильотину", заставив постучать в знак сдачи.

Расим Мамедов (4-0; Украина) — ТКО 1 (технич. нокаут) — Руслан Гелешко (3-2; Украина) Весовая категория до 75 кг

Гелешко ровным счётом ничего не смог противопоставить Мамедову. Поначалу Руслан избегал опасных встреч с руками и ногами подопечного Вячеслава Сенченко, но долго наматывать круги по гексагону не смог. Расим красиво достал голову соперника хай-киком, Гелешко упал и быстро поднялся, только чтобы получить от Мамедова ещё одно мощное попадание – на этот раз кулаком. Руслан упал ещё раз, и рефери тут же вмешался, остановив неравный бой.

MAIN FIGHTS

Светлана Гоцык (8-3; Украина) — SBM 5 (удуш. приём) — Саманта Жан-Франсуа (3-3; Франция) Бой за титул чемпионки мира WWFC в весе до 58 кг

Объективно лучший бой вечера, буквально поднявший все многолюдные трибуны Дворца спорта на уши. Не один, не два и даже не три раза казалось, что всё – вот-вот рефери остановит поединок, подняв руку одной из соперниц. Но украинско-французское противостояние продолжалось, несмотря ни на что, являя публике чудеса силы воли и жажды победы участниц.

Уступая оппонентке в росте, Гоцык поначалу сделала ставку на работу в партере и уже в первом раунде была близка к тому, чтобы заставить гостью украинской столицы сдаться. Однако, ни "рычаг локтя", ни "рычаг колена" в исполнении Светланы не стали роковыми для Жан-Франсуа. Более того, всё в том же первом раунде Саманта сама едва не заставила украинку капитулировать, удобно устроившись у неё за спиной и сковав шею удушающим.

В начале второго раунда француженка вновь была лучше, заняв выгодную позицию (фулл-маунт) в партере и принявшись всаживать в голову Светланы удар за ударом. Гоцык выбралась из катастрофического положения, навязала борьбу и в итоге незадолго до перерыва сама оказалась сверху – теперь проявлять чудеса стойкости пришлось уже Жан-Франсуа.

Третий раунд был похож на два предыдущих, с той лишь разницей, что сил у обеих спортсменок на использование выгодных позиций уже почти не осталось. Что-то из этой же серии все ожидали увидеть и в четвёртой пятиминутке, но Гоцык неожиданно (в том числе для соперницы) перестроилась и начала работать в стойке, раз за разом поражая голову Саманты ударами с наскока. Жан-Франсуа держалась уже на одном честном слове. Но всё же держалась.

И всё-таки дело не дошло до судейского вердикта. В пятом раунде француженка пошла вперёд, на что Светлана ответила несколькими прицельными выпадами навстречу и провела тэйкдаун. В партере Гоцык, получавшая дополнительный заряд сил от беснующихся и срывающих голос зрителей, не стала отлёживаться подобно сопернице и из последних сил всё же провела решающий удушающий, заставив таки Жан-Франсуа капитулировать.

Слёзы счастья, вожделенный чемпионский титул на хрупкой талии и поздравление от киевского градоначальника, как достойный финал настоящей драмы.

Роман Долидзе (2-0; Грузия-Украина) — SBM 1 (удуш. приём) — Жумабек Айджигит (2-2; Кыргызстан) Весовая категория до 93 кг

Скоротечный мастер-класс от Долидзе за счёт непритязательного соперника, который в последний момент вышел на замену Ильясу Абдулаеву, с которым должен был драться Роман изначально. Долидзе не стал растягивать удовольствие и быстро бросил Айджигита в партер, где ушёл ему за спину и тут же "задушил".

Сергей Гузев (16-3; Украина) — SBM 2 (удуш. приём) — Энтони Гронден (5-0; Франция) Весовая категория до 84 кг

Решительный настрой Грондена остаться без поражений читался в каждом его движении, не говоря уже о пронзительном взгляде, но справиться с многоопытным Гузевым ему оказалось не под силу. Сергей выглядел лучше и в стойке, и в партере. Но, видимо, заранее решил взять своё именно на покрытии и потому при первой же возможности старался перевести соперника в горизонтальное положение. На последней минуте первого раунда Гузев вышел в фулл-маунт и основательно поколотил француза, но тот всё же продержался до сигнала на перерыв. Во второй пятиминутке Сергей потряс Энтони в стойке и вновь провёл тэйкдаун, после чего продолжил избиение уже порядком окровавленного Грондена. Стараясь хоть как-то смягчить болезненные побои, француз перевернулся на живот, где его и ждала печальная развязка – удушающий от Гузева не заставил себя ждать.

Сергей Спивак (6-0; Украина) — SBM 1 (удуш. приём) — Трэвис Фултон (253-52-10; США) Бой за титул чемпиона мира WWFC в весе свыше 93 кг

Ошибались те, кто считал, что с таким огромным грузом боевого опыта 40-летний Фултон станет для молодого и голодного Спивака лёгкой добычей. Выжидая активных действий визави, Трэвис уже вскоре после начала боя заманил Сергея в опаснейшую ловушку и взял на "гильотину". К чести украинца, он перетерпел критический момент и вырвался из цепких объятий Фултона. А уже вскоре праздновал победу. Пропустив мощный удар Спивака в голову, Трэвис оказался в нокдауне. Сергей пошёл на добивание и подловил американца удушающим из-за спины.

Наградой победителю стал пояс чемпиона мира WWFC, персональные поздравления от Виталия Кличко, президента и вице-президента лиги, соответственно Владимира Тесли и Дениса Перча, а также не стихающие овации благодарной и довольной публики.

Напомним, ранее состоялась открытая тренировка участников предстоящего турнира WWFC 7.