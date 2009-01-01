"Черноморец" минимально обыграл "Зирку", одержав первую победу в сезоне, видео гола

Одеситы одержали победу с минимальным счетом 1:0.

Гости одержали победу с минимальным счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.

"Зірка" - "Чорноморець - 0:1

Гол: Васін

Единственный гол в поединке провел капитан одесской команды Денис Васин на 36-й минуте. Голевой пас сделал Сергей Политыло, а Васин точно пробил головой под перекладину.

"Зирка" во втором тайме пыталась выровнять положение. Самый реальный момент был у лидера кропивничан Игоря Загальского, однако его удар за минуту до финального свистка отразила штанга.

"Зирка": Паст – Пепе, Качараба, Фатеев – Цюпа, Загальский, Драченко, Прядун, Кастельс – Чичиков, Эль Амдауи

"Черноморец": Гутар, Мамаду, Алассан, Жунич, Ковалец, Хобленко, Татарков, Бамба, Зубейко, Васин, Политыло.

Стоит отметить, "Черноморец" одержал первую победу в нынешнем сезоне, всего в активе одесситов 4 очка и последнее место в таблице чемпионата Украины. У "Зирки" осталось 8 очков.

Напомним, одесситы проводили первый поединок под руководством нового тренера — Олега Дулуба.

фото: upl.ua; видео: FIFA Xi