"Дал бы в морду". Алиев посоветовал Милевскому разобраться с тренером "Динамо"

Александр Алиев заявил, что не стал бы сдерживаться в ситуации с конфликтом с новым тренером.

Александр Алиев и Артем Милевский УНИАН

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал уход своего экс-одноклубника Артема Милевского из белорусского "Динамо-Брест".

При этом Алиев опроверг информацию о том, что Милевского выгнали из команды за нарушение режима: "Вчера мы общались. После того как я узнал об этой ситуации, я позвонил ему и спросил. В СМИ написали, что Артем нарушил режим. Он давно говорил, что у него заканчивается контракт. Пришел молодой тренер и они не сошлись характерами. Никакого нарушения режима не было. Я знаю ситуацию. Тренер просто нашел повод. Я думаю, что с таким подходом он долго не будет работать. Так относиться к Милевскому не стоит и говорить такие вещи в глаза. Был бы я на его месте, я бы не сдержался. Но у Артема выдержка лучше".

Кроме того, Алиев заявил о том, что не стал бы сдерживаться в ситуации с конфликтом с новым тренером.

"Дал бы в морду. Если бы мне тренер так сказал (то же, что Милевскому, — ред.)", — добавил Алиев в интервью телеканалу "Футбол 1".

Ранее сообщалось, что причиной прекращения сотрудничества "Динамо-Брест" с Артемом Милевским стало нарушением дисциплины украинским футболистом.

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