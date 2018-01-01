"Динамо" — "Шахтер": где смотреть финал Кубка Украины

Игра пройдет вечером в Днепре, уже названы ориентировочные составы команд-соперниц.
Игра состоится на стадионе "Днепр-Арена" (начало запланировано в 20:30), в прямом эфире ее покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1".
Издание football.ua назвало ориентировочные составы команд-соперниц:
"Динамо": Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич – Гармаш, Буяльский, Шепелев — Цыганков, Вербич — Беседин;
"Шахтер": Пятов — Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Фред — Марлос, Тайсон, Дентиньо – Феррейра.
Ранее сообщалось, что в финале Кубка Украины букмекеры называют "Шахтер" фаворитами матча. Ставки на "горняков" принимаются с коэффициентом 1.91, ничья оценивается котировкой 3.30, а победа "Динамо" — 3.75.
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