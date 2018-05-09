"Динамо" - "Шахтер" в финалах Кубка Украины: самые интересные матчи

Финал Кубка-2018 Динамо - Шахтер: когда и где смотреть

Финал Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" состоится 9 мая в 20:30 на "Днепр-Арене" в Днепре. Финальный матч в прямом эфире покажет телеканал Украина.

Букмекеры называют горняков фаворитами матча. Ставки на "Шахтер" принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценивается котировкой 3.30, а победа "Динамо" - 3.75.

Встречу в Днепре будет судить Юрий Можаровский со Львова. Ему будут ассистировать Александр Войтюк и Сергей Беккер. Резервный ассистент – Олег Плужник, четвертый рефери – Виталий Романов. Наблюдателем арбитража будет Виктор Дердо.

Динамо - Шахтер: счет пока 5:4

Два гранда украинского футбола, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" девять раз сражались в финальных матчах кубка Украины между собой. Четырежды трофей выигрывали "горняки", пять раз — киевляне.

В шести финалах победитель определялся в основное время, по одному разу − благодаря дополнительному времени и серии пенальти.

Все бомбардиры противостояний кубковых финальных противостояний "Динамо" - "Шахтер":

Диого Ринкон — 2, Андрей Воробей — 2, Сергей Попов — 1, Валентин Белькевич — 1, Максим Шацких — 1, Сергей Ателькин — 1, Александр Хацкевич — 1, Клебер — 1, Олег Гусев — 1, Элано — 1, Александр Гладкий — 1, Алексей Гай — 1, Эдуардо да Силва — 1, Луис Адриано — 1, Домагой Вида — 1, Дуглас Коста — 1, Александр Кучер — 1 (автогол), Марлос — 1.

Все тренеры противостояния:

Мирча Луческу — 6 (2 победы), Сергей Ребров — 3 (2 победы), Алексей Михайличенко — 2 (1), Юрий Семин — 2, Невио Скала — 1 (1), Йожеф Сабо — 1 (1), Анатолий Демьяненко — 1 (1), Валерий Яремченко — 1, Пауло Фонсека — 1 (1).

Самые интересные противостояния

2002 год: Поражение после смерти Лобановского

Впервые киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" впервые сошлись в финале Кубка Украины по футболу именно в этом году. На тот момент "дончане" уже всерьез и полноценно заявили о себе как о второй силе в украинском футболе и претенденте на чемпионство — шесть раз за десять сезонов выигрывая серебряные медали в чемпионате.

Динамовцы вышли на финал Кубка-2002, еще не отойдя от тяжелой утраты, поскольку за две недели до матча умер их легендарный тренер Валерий Лобановский. Команду подхватил его воспитанник и легенда "Динамо" 80-х Алексей Михайличенко. В длиннейшем и тяжелейшем матче, с дополнительным временем и удалением хавбека Геннадия Зубова, триумфовали "горняки".

Динамо - Шахтер 2:3

Динамо: Шовковский, Гусин, Шацких (Мелащенко 106), Федоров, Ващук, Боднар, Несмачный, Белькевич, Гиоане (Идахор 91), Гавранчич, Пеев (Чернат 77).

Главный тренер: Алексей Михайличенко.

Шахтер: Ковалевски (Шутков 14), Старостяк, Глевецкас (Алиуцэ 68), Тимощук, Попов, Ндиайе, Левандовски, Белик (Ателькин 72), Зубов, Флоря, Воробей.

Главный тренер: Невио Скала.

Голы: Белькевич (31), Шацких (50) — Попов (10), Ателькин (81), Воробей (98).

Предупреждены: Тимощук (60), Левандовски (119).

Удален: Зубов (118).

2003 год: Красивый гол Хацкевича и победа на последних минутах

Сперва вроде бы для "Шахтера" все складывалось крайне удачно. При равной, в общем-то игре, потрясающий удар вышел у Андрея Воробья, с 23-х метров поразившего ворота Виталия Ревы. Но затем будущий главный тренер киевлян, а тогда полузащитник Александр Хацкевич со штрафного отправил четко в девятку. Окончательный итог определился в уже добавленное ко второму тайму время. Максим Шацких покатил мяч Ринкону и тот забил в ворота "Шахтера" решающий мяч.

Динамо - Шахтер 2:1



Динамо: Рева, Несмачный, Федоров, Головко, Саблич (Хацкевич, 18), Леко, (Ринкон, 46), Гавранчич, Белькевич, Гусин, Шацких, Пеев.

Главный тренер: Алексей Михайличенко.

Шахтер: Шутков, Старостяк (Ндиайе 40), Окоронкво, Пажин, Попов, Лалатович (Глевецкас 79), Левандовски, Бахарев, Пуканыч, Белик (Брандао 60), Воробей.

Главный тренер: Валерий Яремченко.

Голы: Хацкевич (56), Ринкон (90+1) — Воробей (18).

Предупреждены: Хацкевич (49) — Воробей (24), Белик (52), Попов (72).

2005 год: Сейв Шовковского и иностранный арбитр

С подачи очередного и, как мы знаем, очень надолго задержавшегося, наставника "горняков" Мирчи Луческу судить встречу между "Динамо" и "Шахтером" назначили иностранного арбитра − норвежца Терье Хауге. Тот уже начале матча назначил пенальти в ворота дончан, который четко реализовал Ринкон, а затем за грубую игру удалил Чиприана Марику. К слову, по ходу матча Хауге назначил одиннадцатиметровый удар и в ворота "Динамо", но Мариуш Левандовски не сумел переиграть Александра Шовковского. Матч так и закончился – минимальной победой киевлян.

Динамо - Шахтер 1:0

Шахтер: Лаштувка, Срна (Стойкан 83), Левандовски, Беркеуан, Рац, Тимощук, Матузалем, Дуляй (Воробей 80), Вукич (Жадсон, 58), Марика, Брандао.

Главный тренер: Мирча Луческу.

Динамо: Шовковский, Родольфо, Чернат (Леко 54), Ринкон, Шацких (Белькевич 72), Гусев, Верпаковскис, Несмачный, Гавранчич (Федоров 46), Юссуф, Родриго.

Главный тренер: Йожеф Сабо.

Гол: Ринкон (11, с пенальти).

Предупреждены: Вукич (42), Беркеуан (90) — Родриго (4), Верпаковскис (17), Родольфо (20), Ринкон (51), Шацких (53).

Удалены: Марика (19, удар соперника рукой во время игры)

На 25-й минуте Левандовски (Шахтер) не реализовал пенальти — вратарь.

2007 год: Файеры, "Беркут" и красная карточка

Все атрибуты кубкового финала никуда не делись – красная карточка, нервы, голы на последних минутах. Но матч остался в истории совсем другим событием. В середине второй половины встречи фанаты "Динамо" решили отметить гол Клебера "файерами". За что бойцы "Беркута" и всыпали им по первое число. После матча стычки на трибунах отодвинули на второй план уже традиционную критику со стороны Мирчи Луческу. К слову, "Динамо" в том сезоне добилось "Золотого дубля", выиграв и чемпионат, и Кубок.

Шахтер — Динамо 1:2

Шахтер: Шуст, Срна, Чигринский, Хюбшман, Рац (Гай 52), Левандовски, Дуляй, Фернандиньо, Жадсон (Элано, 51), Воробей (Марика, 53), Брандао.

Главный тренер: Мирча Луческу.

Динамо: Шовковский, Гиоане, Корреа (Мандзюк 74), Клебер (Шацких 84), Ринкон (Белькевич 66), Михалик, Гусев, Несмачный, Ващук, Нинкович, Родриго.

Главный тренер: Анатолий Демьяненко.

Голы: 0:1 — Клебер (58), 0:2 — Гусев (80) — Элано (89).

Предупреждены: Чигринский (41), Рац (50), Хюбшман (53), Брандао (56), Срна (86), Гай (90+2) — Родриго (27), Клебер (52), Корреа (67).

Удален: Родриго (71, вторая желтая карточка).

2008 год: Пять удалений

Матч запомнился не столько победой "Шахтера", сколько очень грубой игрой и громадным количеством красных карточек. Первым с поля "погнали" Брандао, влетевшего в соперника прямой ногой. Через 10 минут динамовец Пап Диакате уравнял составы, тоже ногой проверившегося на прочность лицо оппонента. Уже при счете 2:0 в пользу "Шахтера" Бангура и Езерский устроили и были удалены. Причем последний пытался продолжить потасовку и в подтрибунном помещении. Последнее удаление заработал Александр Гладкий, получив вторую желтую карточку за симуляцию.

Шахтер - Динамо 2:0

Шахтер: Пятов, Срна, Чигринский, Кучер (Езерский 46), Рац, Фернандиньо, Илсиньо (Виллиан, 86), Хюбшман, Дуляй (Гай 75), Брандао, Гладкий.

Главный тренер: Мирча Луческу.

Динамо: Шовковский, Диакате, Гиоане, Корреа, Алиев (Милевский 83), Кравец, Мандзюк, Каддури, Юссуф, Бангура, Маркович (Нинкович 46). Тренер: Юрий Семин.

Голы: Гладкий (44), Гай (78).

Предупреждены: Кучер (32), Рац (56), Гладкий (57) — Мандзюк (17), Алиев (65).

Удалены: Брандао (64, опасная атака соперника владеющего мячом с риском нанесения травмы), Езерский (80, удар соперника в лицо после остановки игры), Гладкий (87, второе предупреждение) — Диакате (74, опасная атака соперника владеющего мячом с риском нанесения травмы), Бангура (80, удар соперника в лицо после остановки игры).

2011 год: Победа в меньшинстве

Игра очень была равной, что называется, до первого гола. Удача улыбнулась Шахтеру − на 64-й минуте Виллиан в полуприсяде протолкнул мяч на Эдуардо и тот открыл счет. Несколько минут спустя он же был удален. Но "Динамо" не сумело воспользоваться преимуществом. Вскоре Бетао тоже получил красную карточку. "Шахтер" провел быструю атаку, которую завершил Луис Адриано.

Динамо - Шахтер

Динамо: Шовковский, Данило Силва (Бетао, 58), Вукоевич, Попов, Шевченко, Ярмоленко, Милевский, Гусев, Еременко (Алиев 70), Хачериди, Юссуф.

Главный тренер: Юрий Семин.

Шахтер: Пятов, Срна, Кучер, Ракицкий, Шевчук, Хюбшман, Фернандиньо, Жадсон (Мхитарян 81), Виллиан (Тейшейра 77), Эдуардо, Луис Адриано (Дуглас Коста, 90+5).

Главный тренер: Мирча Луческу.

Голы: Эдуардо (64), Луис Адриано (87).

Предупреждены: Бетао (73), Попов (83), Милевский (89), Юссуф (90+3) — Эдуардо (70), Срна (89), Фернандиньо (90+1).

Удалены: Бетао (86, второе предупреждение) — Эдуардо (77, второе предупреждение).

2014 год: Герой Вида и 10 Кубок "Динамо"

Динамо после долгого перерыва выиграло свой очередной, десятый по счету Кубок Украины. Все в матче решила концовка первого тайма, когда активность Домагоя Виды во время розыгрыша стандартного положения привела к двум забитым мячам за три минуты – сперва после его удара мяч автогол забил Александр Кучер, а потом и сам динамовский легионер замкнул навес со штрафного. Во втором тайме Дуглас Коста один мяч отквитал, но больше ничего "Динамо" "Шахтеру" в атаке сделать не позволило.

Динамо - Шахтер 2:1

Динамо: Шовковский, Данило Силва, Велозо, Драгович, Ленс (Вукоевич 71), Ярмоленко, Гармаш (Калитвинцев 89), Вида, Макаренко, Мбокани, Беланда (Сидорчук 85).

Главный тренер: Сергей Ребров.

Шахтер: Пятов, Срна (Кривцов 79), Кучер, Ракицкий, Шевчук, Степаненко, Фред, Дуглас Коста, Тейшейра, Бернард (Эдуардо, 69), Луис Адриано.

Главный тренер: Мирча Луческу.

Голы: Кучер (40, автогол), Вида (43) — Дуглас Коста (57).

Предупреждены: Мбокани (45+3), Ярмоленко (70), Вукоевич (90+1), Драгович (90+4) — Ракицкий (31), Срна (45), Луис Адриано (90+2), Фред (90+4).

Удалены: Ярмоленко (90+4, второе предупреждение) — Ракицкий (90+4, второе предупреждение).

2015 год: Послематчевые пенальти и прорыв фанатов

Основное время данного матча закончилось со счетом 0:0. Нулевой ничьей закончились и оба овертайма. В серии послематчевых пенальти победу одержали киевляне, выиграв в одиннадцатый раз Кубок Украины. Однако матч запомнился сильнее всего скандалом, связанным с прорывом фанатов "Динамо" на поле. Причем те не только в считанные минуты заполонили весь газон, но сломали ворота, в которые пробивались пенальти, пытаясь разобрать их на сувениры.

Динамо - Шахтер 0:0 (5:4 по пен.)

Динамо: Шовковский, Данило Силва (Антунеш, 46), Велозо, Драгович, Ленс, Ярмоленко, Сидорчук (Беланда, 101), Рыбалка, Кравец (Гусев, 76), Вида, Хачериди.

Главный тренер: Сергей Ребров.

Шахтер: Пятов, Срна, Кучер (Кривцов 45+2), Ракицкий, Шевчук, Степаненко, Илсиньо (Гладкий 91), Тейшейра, Дуглас Коста, Бернард (Тайсон, 68), Луис Адриано.

Главный тренер: Мирча Луческу.

Предупреждены: Кравец (56), Ярмоленко (62), Драгович (68), Рыбалка (81), Хачериди (82), Вида (88) — Илсиньо (44), Срна (55), Тайсон (120).

Удалены: Рыбалка (115, второе предупреждение).