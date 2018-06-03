ФК "Динамо" инвестировал в покупку бразильского полузащитника – СМИ

Игрок подписал договор с украинским клубом на пять лет.

Че Че подписал с "Динамо" пятилетний контракт Фото: Football.ua

Полузащитник Че Че перешел из "Палмейрса" в "Динамо"

Как сообщает бразильское издание UOL, украинская сторона заплатит за переход 25-летнего футболиста сумму в 4,8 миллиона евро.

По информации ресурса, устное соглашение о приобретении Че Че украинским клубом было достигнуто еще две недели назад. Сейчас бразилец уже подписал трудовой договор с "Динамо" на пять лет.

Напомним, ранее сообщалось, что киевское "Динамо" заинтересовано в приобретении нападающего бразильского "Палмейраса" Мигеля Борхи. Представители клуба уже провели встречу с менеджером игрока.

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