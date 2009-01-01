Фьюри утверждает, что ему уже ищут соперника

Возвращение на ринг якобы запланировано на 13 мая.

Тайсон Фьюри Reuters

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе из Британииутверждает, что возобновит профессиональную боксерскую карьеру 13 мая.

Об этом говорится в Twitter-аккаунте спортсмена.

В то же время он уточнил, что сейчас ведется работа над соперником.

"Возвращение 13 мая, ведется работа над соперником. Следите за новостями", — говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2016 года Британский совет бокса приостановил лицензию Тайсона Фьюри до окончания расследования информации о допинге и медицинских проблемах спортсмена.