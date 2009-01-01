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Фьюри утверждает, что ему уже ищут соперника

Сегодня, 22:25

Возвращение на ринг якобы запланировано на 13 мая.

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри Reuters
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе из Британии Тайсон Фьюри утверждает, что возобновит профессиональную боксерскую карьеру 13 мая.

Об этом говорится в Twitter-аккаунте спортсмена.

В то же время он уточнил, что сейчас ведется работа над соперником.

"Возвращение 13 мая, ведется работа над соперником. Следите за новостями", — говорится в сообщении.

Напомним, в октябре 2016 года Британский совет бокса приостановил лицензию Тайсона Фьюри до окончания расследования информации о допинге и медицинских проблемах спортсмена.

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