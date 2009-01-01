Фьюри утверждает, что ему уже ищут соперника

Возвращение на ринг якобы запланировано на 13 мая.
Об этом говорится в Twitter-аккаунте спортсмена.
В то же время он уточнил, что сейчас ведется работа над соперником.
"Возвращение 13 мая, ведется работа над соперником. Следите за новостями", — говорится в сообщении.
"Breaking news"— TYSON2FASTFURY (@Tyson_Fury) 6 березня 2017 р.
Return of the MAC,
may 13th, working on an opponent more news to follow, @frankwarren_tv @btsport @boxnationtv
Напомним, в октябре 2016 года Британский совет бокса приостановил лицензию Тайсона Фьюри до окончания расследования информации о допинге и медицинских проблемах спортсмена.