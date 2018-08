Фьюри утверждает, что ему уже ищут соперника

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе из Британии Тайсон Фьюри утверждает, что возобновит профессиональную боксерскую карьеру 13 мая.

Об этом говорится в Twitter-аккаунте спортсмена.

В то же время боксер уточнил, что сейчас ему ищут соперника.

"Возвращение 13 мая... Следите за новостями", — говорится в сообщении экс-чемпиона мира.

"Breaking news"

Return of the MAC,

may 13th, working on an opponent more news to follow, @frankwarren_tv @btsport @boxnationtv