Фьюри утверждает, что ему уже ищут соперника

Возвращение на ринг якобы запланировано на 13 мая.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе из Британии Тайсон Фьюри утверждает, что возобновит профессиональную боксерскую карьеру 13 мая.
Об этом говорится в Twitter-аккаунте спортсмена.
В то же время боксер уточнил, что сейчас ему ищут соперника.
"Возвращение 13 мая... Следите за новостями", — говорится в сообщении экс-чемпиона мира.
"Breaking news"— TYSON2FASTFURY (@Tyson_Fury) 6 березня 2017 р.
Return of the MAC,
may 13th, working on an opponent more news to follow, @frankwarren_tv @btsport @boxnationtv
Напомним, в октябре 2016 года Британский совет бокса приостановил лицензию Тайсона Фьюри до окончания расследования информации о допинге и медицинских проблемах спортсмена.