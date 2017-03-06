Фьюри утверждает, что ему уже ищут соперника

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе из Британии Тайсон Фьюри утверждает, что возобновит профессиональную боксерскую карьеру 13 мая.

Об этом говорится в Twitter-аккаунте спортсмена.

В то же время боксер уточнил, что сейчас ему ищут соперника.

"Возвращение 13 мая... Следите за новостями", — говорится в сообщении экс-чемпиона мира.

Напомним, в октябре 2016 года Британский совет бокса приостановил лицензию Тайсона Фьюри до окончания расследования информации о допинге и медицинских проблемах спортсмена.