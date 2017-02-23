Американский супертяж объяснил, почему Фьюри нужен боксу

Боксу нужен экс-чемпион мира в супертяжелом весе из Британии Тайсон Фьюри, поскольку он делает спорт более интересным и зрелищным.

Об этом чемпион мира по версии WBC, американский супертяж Деонтей Уайлдер рассказал в интервью GQ Magazine, пишет Boxing News.

По его словам, боксу необходимы ребята, которые "постоянно раскрывают свой рот, говорят всякий трэш и создают кучу шума".

"Такие, как Шеннон Бриггс, каким бы старым он ни был, или Тайсон Фьюри. Они делают бокс более интересным и зрелищным", — добавил собеседник.

Напомним, в октябре 2016 года Британский совет бокса приостановил лицензию Тайсона Фьюри до окончания расследования информации о допинге и медицинских проблемах спортсмена.