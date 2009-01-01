Хацкевич оценил шансы "Динамо" на победу над "Львами Мадейры"

Все решится только на футбольном поле, отметил наставник киевской команды.
Об этом он рассказал на пресс-конференции перед игрой, говорится на сайте столичного клуба.
В то же время специалист подчеркнул, что "все решится только на футбольном поле".
"Шансы все равно остаются равными — 50 на 50… Первостепенная задача — попасть в группу (групповой этап Лиги Европы — Ред.), а там уже будем ставить следующие задачи", — отметил наставник.
Напомним, "Динамо" и "Маритиму" сразятся сегодня — 17 августа — в португальском Фуншале, начало матча запланировано в 22:30. Ознакомиться с ориентировочными составами команд-соперниц можно здесь.