Хацкевич оценил шансы "Динамо" на победу над "Львами Мадейры"

Все решится только на футбольном поле, отметил наставник киевской команды.

Александр Хацкевич Фото: fcdynamo.kiev.ua

Главный тренербелоруссчитает, что в первом матче плей-оффмежду его подопечными и "Маритиму" из Португалии (прозвище — "Львы Мадейры") шансы на победу у команд равны.

Об этом он рассказал на пресс-конференции перед игрой, говорится на сайте столичного клуба.

В то же время специалист подчеркнул, что "все решится только на футбольном поле".

"Шансы все равно остаются равными — 50 на 50… Первостепенная задача — попасть в группу (групповой этап Лиги Европы — Ред.), а там уже будем ставить следующие задачи", — отметил наставник.

Напомним, "Динамо" и "Маритиму" сразятся сегодня — 17 августа — в португальском Фуншале, начало матча запланировано в 22:30. Ознакомиться с ориентировочными составами команд-соперниц можно здесь.