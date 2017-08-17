Плей-офф Лиги Европы. Сегодня "Александрия" сразится с БАТЭ, а "Динамо" — со "Львами Мадейры"

В четверг, 17 августа, пройдут первые матчи плей-офф Лиги Европы БАТЭ из Беларуси — украинская "Александрия", "Маритиму" из Португалии (прозвище — "Львы Мадейры") — киевское "Динамо".

Об этом пишет football.ua.

Издание уточнило, что игры состоятся в белорусском Борисове и в португальском Фуншале, их начало запланировано в 20:00, а также в 22:30 соответственно.

На пути в групповой раунд турнира "Александрии" осталось преодолеть последнее препятствие — БАТЭ. В то же время "Динамо" после неудачи в квалификации Лиги чемпионов просто не имеет права оступиться в противостоянии с португальцами.

Поединок "Маритиму" — "Динамо" начнется с минуты молчания в память о жертвах случившейся в Фуншале трагедии — во время религиозного фестиваля на толпу верующих, покупавших свечи, рухнул дуб, погибли 13 человек, десятки — травмированы.

В связи со случившемся у хозяев будет еще один повод выложиться до предела на футбольном поле, чтобы порадовать земляков и хоть как-то смягчить их горе.

Ориентировочные составы БАТЭ и "Александрии":

БАТЭ: Щербицкий — Булят, А.Володько, Иванич, Милунович — Драгун, Стасевич, Бага, М. Володько — Гордейчук, Родионов;

"Александрия": Панькив — Чеботаев, Гитченко, Цуриков, Бацула, Бондаренко — Грицук, Старенький, Запорожан, Банада — Ситало.

Ориентировочные составы "Маритиму" и "Динамо":

"Маритиму": Шарлез — Бебето, Жуниор, Пабло Сантос, Луиш Мартинш — Шен, Кошта, Гамбоа, Эбер, Валенте — Пиньо;

"Динамо": Коваль — Кендзера, Хачериди, Вида, Кадар — Сидорчук, Буяльский — Ярмоленко, Гармаш, Гонсалес — Мбокани.

Ранее в Украине "Александрия" в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы победила румынскую "Астру", а в ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" проиграло швейцарскому "Янг Бойз" и вылетело с турнина.