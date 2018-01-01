Хорват Вукоевич оштрафован ФИФА на 15 тысяч долларов за фразу "победа для Украины"

Спортсмена обвинили в "неспортивном поведении".

Вукоевич оштрафован на 15 тысяч долларов Фото: dynamo.kiev.ua

Помощник тренера сборной Хорватии Огнен Вукоевич получил штраф от дисциплинарного комитета ФИФА на сумму 15 тысяч долларов за размещение в интернете видео с заявлением после матча с Россией с фразой "Слава Украине"

"Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал Вукоевича на 15 000 швейцарских франков (1 франк примерно равен – Ред.) и вынес предупреждение за "неспортивное поведение" - публикацию видео, в котором он заявил: "Это победа для киевского "Динамо" и для Украины" после победы Хорватии над Россией", - говорится в заявлении пресс-службы ФИФА.

Ранее Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение без денежного штрафа защитнику сборной Хорватии Домагою Виде, который в этом же видео заявил "Слава Украине!".

Сам футболист назвал видео шуткой. "Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен киевского "Динамо", ничего другого я в виду не имел. Я не хочу мешать футбол и политику. Я люблю русских, я люблю украинцев, я люблю бразильцев, я люблю всех", - заявил Вида.

Позже украинцы обвалили рейтинг ФИФА в Facebook, организовав флешмоб в поддержку хорватских футболистов.

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