Хорватия поменяла тренера перед матчем со сборной Украины

Златко Далич сменил Анте Чачича на посту главного тренера сборной Хорватии
Об изменениях на тренерском мостике сборной Хорватии сообщает официальный сайт местной футбольной федерации, пишет УНИАН.
На решение об отставке Чачича повлияло выступление команды в квалификации ЧМ-2018.
Чачича на посту главного тренера сменил Златко Далич. Предыдущим местом работы 50-летнего Далича был "Аль-Айн" из ОАЭ, до этого он с 2010 года работал в клубах из Саудовской Аравии.
Стоит отметить, что 9 октября хорваты сыграют заключительный матч квалификации в Киеве с командой Украиы.
Для продолжения борьбы за попадание в финальную часть ЧМ-2018 украинцам обязательно нужно побеждать, Хорватии будет достаточно ничьей.
Напомним, 6 октября, в албанском Шкодере завершился матч отборочного цикла Чемпионата мира-2018 по футболу, в котором сборная Украины обыграла команду Косово.
фото: hns-cff.hr