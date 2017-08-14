Коноплянка принес "Шальке" убедительную победу на "Динамо", опубликованы фото и видео

Украинский полузащитник стал звездой клуба в первом раунде Кубка Германии.

Сначала Евгению Коноплянке не везло

Блестящий матч провелв матче первого раунда Кубка Германии 2017/2018 между "Шальке 04" (Гельзенкирхен) и "Динамо" (Берлин) на поле стадиона "Фридрих-Людвиг-Ян-Спортпарк".

Украинский полузащитник на 78-й минуте открыл счет, а на 91-й поставил точку — 2:0, сообщает интернет-издание "Команда №1".

Коноплянка был очень активным в дебюте встречи. На 10-й, 13-й, 15-й, 16-й минутах украинец был в центре внимания. На 20-й пробил штрафной, но попал в стенку. А затем на некоторое время ушел в тень.

На 53-й минуте вновь был близок к взятию ворот, но пробил выше метров с 13-ти. Был эпизод на 67-й минуте, а потом при помощи Горетцки украинец все же расстрелял рамку — 1:0. Во втором случае ассистентом выступил Майер — 2:0.

Полузащитник сборной Украины был очень нацелен на ворота, по которым нанес семь ударов. Это треть от общего количества выстрелов "Шальке" (20).

Как пишет издание, до приезда в лагерь национальной сборной Украины клуб Коноплянки проведет два матча в чемпионате Германии. В первом туре "Шальке" примет "Ред Булл" из Лейпцига (19 августа), во втором поедет в гости к "Ганноверу" (27-го).

Ранее "Главред" сообщал, что новый главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско дал Коноплянке шанс закрепиться в основном составе клуба.

фото: schalke04.de